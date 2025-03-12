Дмитрий Джангиров: Уступка Киева – ловушка для Москвы?

Почему Киев согласился на полное перемирие, несмотря на уступки и риски? Каково будущее отношений между Украиной и Россией после предложения о прекращении огня? Какие последствия ожидаются, если Владимир Путин отклонит соглашение о перемирии? Киев согласен на полное «перемирие».