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Сыновья – «чужие дети»?

Сыновья – «чужие дети»?

    – …У свекрови вчера день рождения был! – рассказывает тридцатипятилетняя Анна. – Я мужу утром говорю, ты матери-то позвони.

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Wlad Wlad
Я балдю от тупости фемизданутых самок - ЗАЧЕМ переделывать поговорки и анекдоты? *** Издревле существовала поговорка - "Дочь - отрезанный ломоть". На них даже НИЧЕГО НЕ ВЫДЕЛЯЛИ - ни земли, ни лугов для косьбы и так далее.
туся петрова
Не чужие дети ,а мужья для своих жен !!!И нефиг их доставать по пустекам !!!
Александр Золотарев
Бабья яма
Александр Иванов
Ну там явно не еврейская мама! Дама просто не знает какие в семье были проблемы!!
Виктор Белогорцев
свой день рождения вспоминаешь только когда поздравляют
Анна Anmi
Одна моя подруга говорила: "сыночки - ляльки, а дочки - помощницы!" ((( В общем, как воспитала - то и выросло...

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