Стерва & К°Сыновья – «чужие дети»? – …У свекрови вчера день рождения был! – рассказывает тридцатипятилетняя Анна. – Я мужу утром говорю, ты матери-то позвони.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladЯ балдю от тупости фемизданутых самок - ЗАЧЕМ переделывать поговорки и анекдоты? *** Издревле существовала поговорка - "Дочь - отрезанный ломоть". На них даже НИЧЕГО НЕ ВЫДЕЛЯЛИ - ни земли, ни лугов для косьбы и так далее.туся петроваНе чужие дети ,а мужья для своих жен !!!И нефиг их доставать по пустекам !!!Александр ЗолотаревБабья ямаАлександр ИвановНу там явно не еврейская мама! Дама просто не знает какие в семье были проблемы!!Виктор Белогорцевсвой день рождения вспоминаешь только когда поздравляютАнна AnmiОдна моя подруга говорила: "сыночки - ляльки, а дочки - помощницы!" ((( В общем, как воспитала - то и выросло...Комментировать
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