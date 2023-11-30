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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден о негативной реакции фанатов на его игру на старте сезона: «Впервые слышу. Живу в реальном мире, где контролирую то, что находится в моей власти»

Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден признался, что не следит за реакцией болельщиков на его игру. «Впервые слышу [что фанаты негативно встретили его ограниченность в нападении на старте сезона].

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