Израильские войска наносят удары по военным объектам в Иране

Заявление о нанесении ударов по ряду военных объектов в Иране в ответ на многомесячные атаки, которые, как утверждается, велись с иранской стороны против Израиля, опубликовала 26октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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