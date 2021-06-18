В Госдуме рассмотрели новый закон отмены повышения пенсионного возраста в 2021 году

Недавно Госдума рассмотрела новый законопроект об отмене пенсионной реформы в стране. И, прежде всего, вопрос о возвращении к прежнему пенсионному возрасту: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
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