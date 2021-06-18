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В Госдуме рассмотрели новый закон отмены повышения пенсионного возраста в 2021 году

В Госдуме рассмотрели новый закон отмены повышения пенсионного возраста в 2021 году

Недавно Госдума рассмотрела новый законопроект об отмене пенсионной реформы в стране. И, прежде всего, вопрос о возвращении к прежнему пенсионному возрасту: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Геноцид идет и обнищание населения это реальный факт, разве не подтверждение смертности в 2020 году, падение потребления населением продуктов питания, при этом у государства, политиков, чиновников, олигархов все просто в шоколаде. Бабло выводят, кол-во миллионеров и миллиардеров растет, ну прям такие прекрасные средне статистические данные и показатели... А не пришло ли время разогнать все выборные органы власти, которые по факту и не выбираются, все покупается или сборище воров в законе как в ЕР, КПРФ и т.д. выдвигают своих или продают мандаты, которые не несут перед народом ни какой ответственности... Пора прикрыть эти кормушки для дармоедов...
Александр 24
Если выборы не сфальсифицируют,то ловить ЕР в сентябре будет нечего.
Андрей Викторов
Очень бы этого хотелось, но если как обычно придет на выборы 15-20%, то ЕР безоговорочно победит, а вот если хотя бы 40-45% то ЕР и правда НА ХЕР С ПЛЯЖА!
Андрей Викторов
Алексей Зверев
сергей влезкий
Гитлер столько горя и разрухи СССР не принес,сколько едро за годы своего правления. Недавно в москве доченька магната с грузинской фамилией,по совместительству председателя еврейского союза,расхерачила бентли за 20 лямов,плюс штраф от трамвайщиков 500 тысяч. Откуда деньги и что, правят неруси Россией?
Андрей Викторов
Тамара Козачук
А баба Яга против
Лариса Сергеевна
Глядя на то, как спокойно и уверенно они себя ведут, можно предположить, что все уже подготовлено для выборов
галина еличева
надо постараться не дать им шанса порулить ещё один срок.
Лариса Сергеевна
да вот как? Многие действительно не идут голосовать потому что думают, что повлиять на итоги не могут. Я тоже так думаю, но голосовать иду. Так бы они хоть задумались бы, зная реальные результаты, хотя тоже сомнительно
Насырова Наталья
Сказал же Медведев, что судьба КПСС Единую Россию не постигнет, останется на плаву не зависимо от желания народа.
сергей дружкин
перед выбором единороссы и путин такие белые и пушистые!потом с новой силой после выбора продолжение геноцида!не надо нам такого путина и единороссы-идиоты!
Виктор Муравьев
Я против! Нужно сделать всем по 60! Равноправие полов должно быть равноправным. А то получается как у Оруэлла: всё быдло равноправное, но одно равноправнее другого!
лидия альбанова (Полетаева)
Депутатам легко рассуждать о возрасте, сидя на своих жирных пятых точках, они там и выспятся и наговорятся между собой, а потом голосуют сами не зная за что. А не взять бы им лопаты, да загнать бы их в телятники или поставить к станку, или за руль, когда у тебя уже в этом возрасте глаза не видят и руки трясутся, может быть они тогда бы задумались о пенсионном возрасте.

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