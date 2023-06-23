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Дмитрий Василец: Провал НАТО в Украине: несостоявшийся блицкриг и разваливающиеся танки

Дмитрий Василец: Провал НАТО в Украине: несостоявшийся блицкриг и разваливающиеся танки

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись правозащитника, независимого журналиста и бывшего политического заключённого Дмитрия Васильца: Китайская пресса (Global Times) отреагировала на провал широко анонсированного НАТОвского наступления: Предполагалось, что это лето станет знаменательным для НАТО, поскольку организация примет Швецию и Финляндию на саммите в Вильнюсе и продемонстрирует лучшие западные танки и другую бронетехнику в ходе блицкриговского контрнаступления Украины против России.

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