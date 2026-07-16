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Царьград

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Шаман спас тысячу раненых: медик морпехов ВС России помогает спасать бойцов

Шаман спас тысячу раненых: медик морпехов ВС России помогает спасать бойцов

Медик морпехов ВС России Шаман помог спасти жизни более чем тысяче раненых бойцов.Военный медик морской пехоты группировки «Центр» с позывным Шаман за время участия в специальной военной операции лично эвакуировал и оказал помощь более чем тысяче раненых военнослужащих.

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