Шаман спас тысячу раненых: медик морпехов ВС России помогает спасать бойцов

Медик морпехов ВС России Шаман помог спасти жизни более чем тысяче раненых бойцов.Военный медик морской пехоты группировки «Центр» с позывным Шаман за время участия в специальной военной операции лично эвакуировал и оказал помощь более чем тысяче раненых военнослужащих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии