Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна. Под санкции попал состав российского суда, рассматривавший дела по тяжким преступлениям в отношении наших граждан, а чуть ранее посол этой страны что-то тявкал у здания нашего суда.
Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна. Под санкции попал состав российского суда, рассматривавший дела по тяжким преступлениям в отношении наших граждан, а чуть ранее посол этой страны что-то тявкал у здания нашего суда.
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