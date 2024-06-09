Вид с воздуха на Видемер Копф (2166 м) в Альгойских Альпах, Бавария (Германия).Наклонные слои и огромные складки на склоне Видемер Копф и соседних с ним вершин являются впечатляющим свидетельством столкновения Африки и Европы.