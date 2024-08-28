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Жителей российского региона предупредили о непогоде и смерчах

Жителей российского региона предупредили о непогоде и смерчах

Ливни с грозой, град, усиление ветра и смерчи ожидаются в Краснодарском крае в среду, 28 августа. О непогоде предупредил жителей российского региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

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