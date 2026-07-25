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Судьба CLARITY Act зависит от демократов: криптоиндустрия призвала Сенат к компромиссу

Судьба CLARITY Act зависит от демократов: криптоиндустрия призвала Сенат к компромиссу

Три крупнейшие американские криптовалютные организации — Crypto Council for Innovation, Digital Chamber и Blockchain Association — обратились к лидерам Сената США с просьбой вынести законопроект CLARITY Act на рассмотрение полного состава палаты.

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