Судьба CLARITY Act зависит от демократов: криптоиндустрия призвала Сенат к компромиссу

Три крупнейшие американские криптовалютные организации — Crypto Council for Innovation, Digital Chamber и Blockchain Association — обратились к лидерам Сената США с просьбой вынести законопроект CLARITY Act на рассмотрение полного состава палаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии