Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хирурги провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от ВОГ из спины бойца

Хирурги провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от ВОГ из спины бойца

Врачи 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от ВОГ из мягких тканей спины бойца, который получил ранение во время выполнения боевых задач на Купянском направлении.

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