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Татар-информ

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За ночь силы ПВО уничтожили 107 украинских беспилотников

За ночь силы ПВО уничтожили 107 украинских беспилотников

Ночью средствами ПВО отражена масштабная атака украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, 34 беспилотника были ликвидированы над Курской областью, 30 – над Орловской, 18 – над Липецкой, 7 – над Калужской, по 4 – над Ростовской и над акваторией Азовского моря, по 3 – над Тамбовской областью и Московским регионом, 2 – над Брянской областью и по 1 – над Воронежской и Тульской областями.

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