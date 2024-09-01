9 способов, как использовать маринад из-под овощей, который обычно выливают в раковину

Если вы любите хрустеть маринованными огурчиками или есть картофельное пюре в компании с консервированными помидорами, тогда у нас есть вопрос: что вы делаете с жидкостью из банки, когда в ней заканчиваются овощи? Только не говорите, что выливаете в раковину! Novate.