Что такое «диета Малышевой»: как правильно худеть

Диета Елены Малышевой стала популярной еще до официального появления на рынке. В интернете циркулировало множество рецептов и советов по похудению, якобы от известного врача, но большинство из них были сомнительными.
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