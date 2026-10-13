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«Зенит» на кураже победит, «Краснодар» сыграет скупо, а «Спартак» — результативно. Экспресс на Кубок России

«Зенит» на кураже победит, «Краснодар» сыграет скупо, а «Спартак» — результативно. Экспресс на Кубок России

Гранды сейчас в разных кондициях.Вслед за РПЛ возвращается после долгой международной паузы и Кубок России.

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