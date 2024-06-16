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События в Ростове-на-Дону, «зелёные зоны» и «тюремные джамааты»

По итогам событий 16 июня в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области.Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник Федеральной службы безопасности Кирилл Кабанов:"Уже более года мы публично говорим о том, что в местах лишения свободы активно распространяется и усиливается экстремистская идеология и идеология международного терроризма вперемешку с криминальной субкультурой и появляются т.

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Комментарии
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Александр Зиборов
В республиках в тюрьмах такой проблемы нет, а в России им даётся полная свобода...
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15 час.
АС
Александр Сысоев
Весь этот контингент надо размещать в тех местах, откуда в при нципе убежать невозможно.
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10 час.

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