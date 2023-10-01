Красная рыба, так некогда любимая нашими согражданами, становится все дороже. А потребление рыбы всегда было и будет важной составляющей рациона человека.
Рыбу минтай хотят сделать полярной у российского покупателя
Комментарии
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Олег Едаменко
Когда-то при социализме сраная мойва, которую не каждая кошка ела, стоила 15 копеек за килограмм. На днях лично видел в продаже эту же мойву за 350 руб/кг. Даже горбуша в этой торговой точке стоила 280 р/кг. Я в принципе за последние 10 лет не видел в продаже рыбы дешевле, чем 220р/кг. Это говорит только об одном: о запредельной жадности производителей и перевозчиков и о полном отсутствии интереса к этому вопросу в правительстве.
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1 д.
ТБ
Татьяна Бут
Чтобы заставить население есть рыбу, нудно снизить на нее цены. Вот и все. Минтай мне нравится, особенно когда рыбка свежая. У меня ее едят все.
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1 д.
Татьяна Калачева
можно хотя бы заголовок правильно написать?
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10 час.
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