Рыбу минтай хотят сделать полярной у российского покупателя

Олег Едаменко

Когда-то при социализме сраная мойва, которую не каждая кошка ела, стоила 15 копеек за килограмм. На днях лично видел в продаже эту же мойву за 350 руб/кг. Даже горбуша в этой торговой точке стоила 280 р/кг. Я в принципе за последние 10 лет не видел в продаже рыбы дешевле, чем 220р/кг. Это говорит только об одном: о запредельной жадности производителей и перевозчиков и о полном отсутствии интереса к этому вопросу в правительстве.