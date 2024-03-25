Сотрудники ОАО ´Бобруйский кожевенный комбинат´ посетили международный семинар ´Промышленный туризм как бренд и стратегия´ в МинскеВ семинаре также приняли участие руководители (представители) туристической индустрии, промышленных предприятий Беларуси и России, сотрудники Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, На .
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