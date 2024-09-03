Комедию, потрясающую своим цинизмом, разыгрывают Великобритания и Израиль. 3 сентября Кабинет министров принял мелочное решение о приостановке поставок Израилю 30 […] The post Джентльмены играют в человечность со звериным оскалом appeared first on Медиакратия.
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