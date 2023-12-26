Силуанов: все социальные обязательства на 2024-2026 годы будут выполнены

Российские власти обеспечат выполнение всех социальных обязательств в 2024-2026 годах даже в случае падения цен на нефть ниже запланированного в бюджете уровня, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» глава Минфина страны Антон Силуанов.
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