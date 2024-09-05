Рогов: БПЛА зашел в воздушное пространство Белоруссии

Виктор Тимошевский

Официальных заявлений нет.А это пока только ОБС. в 1час 30 ночи все жители Гомеля стояли и смотрели в ночное небо. Ага.Ну заснял один,ну десяток человек.А что где конкретно никто не сообщает.Подождем заявления МО или Глав Батьки.