Рогов: БПЛА зашел в воздушное пространство Белоруссии

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Официальных заявлений нет.А это пока только ОБС. в 1час 30 ночи все жители Гомеля стояли и смотрели в ночное небо. Ага.Ну заснял один,ну десяток человек.А что где конкретно никто не сообщает.Подождем заявления МО или Глав Батьки.
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