Твой континент

151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Под Нижним Тагилом 20-летний водитель на «копейке» устроил ДТП

Накануне на 48 км автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП. По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2101, двигаясь из Нижней Салды, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Ceed под управлением 32-летнего мужчины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх