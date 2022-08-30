Под Нижним Тагилом 20-летний водитель на «копейке» устроил ДТП

Накануне на 48 км автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП. По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2101, двигаясь из Нижней Салды, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Ceed под управлением 32-летнего мужчины.