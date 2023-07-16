Исследователи узнали, что мужчин из России раздражает в их женах больше всего

Doctorpiter.ruЗдоровьеПодписатьсяИсследователи узнали, что мужчин из России раздражает в их женах больше всегоРоссиян спросили о самых раздражающих привычках супругов. Оказалось, и жен, и мужей бесит одно и то же.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир БайденБольше всего раздражает бабская тупостьОтветить15 час.Наталья ДенисенкоОбычно о чьей-либо тупости говорят сами тупицы--а тем более-с такой фамилией как ваша-сама за себя говорящая.Ответить7 час.
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