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Исследователи узнали, что мужчин из России раздражает в их женах больше всего

Исследователи узнали, что мужчин из России раздражает в их женах больше всего

Россиян спросили о самых раздражающих привычках супругов. Оказалось, и жен, и мужей бесит одно и то же.

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Комментарии
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Владимир Байден
Больше всего раздражает бабская тупость
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15 час.
Наталья Денисенко
Обычно о чьей-либо тупости говорят сами тупицы--а тем более-с такой фамилией как ваша-сама за себя говорящая.
Ответить
7 час.

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