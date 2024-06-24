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Любовный гороскоп: кого ждут романтические знакомства в июле и кого стоит избегать

Любовный гороскоп: кого ждут романтические знакомства в июле и кого стоит избегать

Любовный гороскоп: кого ждут романтические знакомства в июле и кого стоит избегать Юлия ПономареваОзнакомитесь с  уникальным гороскопом от астролога и шаманки Кажетты Ахметжановой, который предвещает великолепные перспективы в июле для каждого знака Зодиака.

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