Любовный гороскоп: кого ждут романтические знакомства в июле и кого стоит избегать Юлия ПономареваОзнакомитесь с уникальным гороскопом от астролога и шаманки Кажетты Ахметжановой, который предвещает великолепные перспективы в июле для каждого знака Зодиака.
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