В годы Первой мировой радиосигналы с Октябрьского поля спасли союзникам связь

Радиостанцию построили за три месяца С бывшим Октябрьским радиополем (сейчас это район улицы Демьяна Бедного) связано имя русского изобретателя, пионера радиотехники в России Семёна Айзенштейна (1884-1962).
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