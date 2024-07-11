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Закон и Порядок

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НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России

НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России

НАТО осудила страны, поддерживающие Россию, и потребовала прекратить помощь © AP Photo / Jacquelyn Martin Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.

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