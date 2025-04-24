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Президент России Владимир Путин предложил свой сценарий окончания СВО. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Президент России Владимир Путин предложил свой сценарий окончания СВО. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Новый план у русского лидера созрел после разговора с американским посланником президента США.Верховный главнокомандующий русской армией и Президент России предложил приостановить боевые действия на Украине по текущей линии боевого соприкосновения.

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