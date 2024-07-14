План "Дропшот". 50 дивизий высаживаются в Крыму, 25 атомных бомб летят на Москву

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Ну и с какого овоща автор решил им напомнить об этом?
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13 час.
А
Александр24
Может и правда пора готовить перевод столицы за Урал? ( Пока может быть как дублёра). А уж всяких газовых, нефтяных и им подобных министерств можно и сейчас туда отправить. А депутатов отправить на предыдущие места работы, переведя на &quot;удалёнку&quot; с общим сбором только на сессиях. Зарплаты депутатам отменить - пусть зарабатывают в своих округах. Президент и тот часто работает в режиме видеоконференций.
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12 час.

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