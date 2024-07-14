План "Дропшот". 50 дивизий высаживаются в Крыму, 25 атомных бомб летят на Москву

А

Александр24

Может и правда пора готовить перевод столицы за Урал? ( Пока может быть как дублёра). А уж всяких газовых, нефтяных и им подобных министерств можно и сейчас туда отправить. А депутатов отправить на предыдущие места работы, переведя на "удалёнку" с общим сбором только на сессиях. Зарплаты депутатам отменить - пусть зарабатывают в своих округах. Президент и тот часто работает в режиме видеоконференций.