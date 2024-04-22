«Ее прокляли, конечно»: Киркоров рассказал, каким образом причастен к травле Ани Лорак на Украине

Много лет назад российский поп-король выводил Ани Лорак на европейскую сцену и пел с ней дуэтом. Украинская певица во многом обязана Киркорову, так как он помог стать ей суперзвездой в своей родной стране.
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