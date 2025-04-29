СМИ: Грэм предложил базировать урегулирование на признании территорий РФ

Позицию по украинскому урегулированию решил изменить и признать за Россией некоторые территории американский сенатор Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), 28 апреля пишет американская газета Washington Post.
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