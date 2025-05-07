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Россиянам назвали три параметра для проверки перед отключением электричества

Россиянам назвали три параметра для проверки перед отключением электричества

Перед тем как уехать на длинные выходные, нужно выключить электричество через главный распределительный щит и убедиться, что нет повреждённых розеток, оголённых проводов или следов перегрева в щитке, рассказал RT основатель компании Watts Battery, эксперт рынка НТИ EnergyNet («Энерджинет») Юрий Власов.

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