Россиянам назвали три параметра для проверки перед отключением электричества

Перед тем как уехать на длинные выходные, нужно выключить электричество через главный распределительный щит и убедиться, что нет повреждённых розеток, оголённых проводов или следов перегрева в щитке, рассказал RT основатель компании Watts Battery, эксперт рынка НТИ EnergyNet («Энерджинет») Юрий Власов.