Кому грозит уголовная ответственность за получение социальных выплат? Ирэн ОрлонскаяВ нашей стране существует множество программ поддержки семей с детьми, которые включают в себя различные пособия и финансовые меры.
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