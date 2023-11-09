Музам посвятили выставку и концерт: авторская программа «Любовь поэта» пианиста Алексея Гориболя откроет фестиваль искусств «Дягилев P. S.»

Авторская программа Алексея Гориболя является логическим продолжением выставки "Суд Париса. Рождение богини", которая откроется 24 ноября в Шереметьевском дворце и будет проходить в рамках фестиваля "Дягилев P.
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