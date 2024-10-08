Пришло время восстанавливать ГДР РИА Новости/Юрий Абрамочкин 1,1K прочтений Вчера Мебель, белье, косметика, бытовая техника, фарфор из Восточной Германии – эти товары в СССР считались лучшими, за ними охотились, выстаивая очереди в магазин "Лейпциг", перекупая в комиссионках.