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Пришло время восстанавливать ГДР

Пришло время восстанавливать ГДР

Пришло время восстанавливать ГДР РИА Новости/Юрий Абрамочкин 1,1K прочтений Вчера Мебель, белье, косметика, бытовая техника, фарфор из Восточной Германии – эти товары в СССР считались лучшими, за ними охотились, выстаивая очереди в магазин "Лейпциг", перекупая в комиссионках.

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