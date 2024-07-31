Правила безопасности для детей.

Увлекшись игрой, маленькие граждане порой забывают о самом важном - своей безопасности. Именно поэтому задача взрослых - напоминать несовершеннолетним, где их может подстерегать безопасность, а также самим вовремя пресекать возможные очаги несчастных случаев.