Финал English Open 2026: Марк Уильямс против Али Картера

Марк Уильямс сразится с Аллистером Картером в захватывающем финале English Open 2026, сообщает WST Марк Уильямс — Али Картер (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала В воскресенье на арене Brentwood Centre Марк Уильямс и Али Картер разыграют титул Чемпиона English Open 2026 года.