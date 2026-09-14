Происшествия
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Происшествия

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Заочно осужден командир ВСУ, отдавший приказ атаковать акваторию порта «Кавказ» в июле 2024 года

Заочно осужден командир ВСУ, отдавший приказ атаковать акваторию порта «Кавказ» в июле 2024 года

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича.

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