РИАН: Владимира Путина заметили сидящим рядом с Шойгу на переговорах в Пекине

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Пекин. Как выяснилось, рядом с ним на переговорах в рамках встречи с Си Цзиньпином присутствовал секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.