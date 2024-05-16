РИАН: Владимира Путина заметили сидящим рядом с Шойгу на переговорах в Пекине

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Пекин. Как выяснилось, рядом с ним на переговорах в рамках встречи с Си Цзиньпином присутствовал секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.
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