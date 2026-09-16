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Царьград

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Не копите чеки: в Госдуме назвали способ быстро вернуть налоговый вычет за лечение

Не копите чеки: в Госдуме назвали способ быстро вернуть налоговый вычет за лечение

Депутат Госдумы Свищев назвал простой способ быстро вернуть деньги, потраченные на лечение.Часть денег, потраченных на лечение, можно вернуть уже в текущем году.

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