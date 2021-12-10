Пятый канал

30 946 подписчиков

Иммунолог допустил возможность скрещивания коронавируса с ВИЧ

Иммунолог допустил возможность скрещивания коронавируса с ВИЧ

Иммунолог Владимир Болибок допустил возникновение особо опасной мутации коронавируса. По словам специалиста, таковой может стать мутация, при которой инфекция способна атаковать иммунные клетки — T-лимфоциты — без них не вырабатываются антитела.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх