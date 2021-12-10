Иммунолог допустил возможность скрещивания коронавируса с ВИЧ

Иммунолог Владимир Болибок допустил возникновение особо опасной мутации коронавируса. По словам специалиста, таковой может стать мутация, при которой инфекция способна атаковать иммунные клетки — T-лимфоциты — без них не вырабатываются антитела.
Иммунолог Владимир Болибок допустил возникновение особо опасной мутации коронавируса. По словам специалиста, таковой может стать мутация, при которой инфекция способна атаковать иммунные клетки — T-лимфоциты — без них не вырабатываются антитела.
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