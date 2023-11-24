Ледники Перу потеряли больше половины своей поверхности

За последние 60 лет ледники Перу потеряли более половины своего ледового покрова, сообщает ABC News. Представители Национального института исследования горных ледников и экосистем Перу также рассказали, что с 2016 по 2020 годы из-за изменения климата 175 ледников и вовсе исчезли.