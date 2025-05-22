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Царьград

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Прохор Шаляпин получил оригинальное предложение работы с командировками на Мальдивы

Прохор Шаляпин получил оригинальное предложение работы с командировками на Мальдивы

Певец Прохор Шаляпин, заявивший о поиске работы в социальных сетях, получил предложение от онлайн-кинотеатра стать "координатором по организации рабочего кайфа".

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