Планы Парижа провалились. Музыканты одержали над французами крупную победу в Африке

4,5K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В октябре мы писали о том, что Генеральный директорат внешней безопасности Франции (служба разведки DGSE) в Мали и Буркина-Фасо решил воспользоваться тем, что Евгения Викторовича не стало и с помощью отрядов так называемого Азавада (повстанческие формирования туарегов и арабов-национ-стов) успешно начал наступление на правительственные территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Морозный шантаж: Европа выдвигает ультиматум Москве, хочет ресурсы за копейки, но получает ледяной отпор
- Хватило простого сравнения: Небензя не пощадил Запад в СБ ООН. Правда прогремела на весь мир
- Россия «взломала» ПВО Америки. Протест США: МиГ-31 ВКС РФ с «Кинжалами» прошли у воздушной границы Штатов, «отключив» систему обороны
Свежие комментарии