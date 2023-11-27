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Планы Парижа провалились. Музыканты одержали над французами крупную победу в Африке

Планы Парижа провалились. Музыканты одержали над французами крупную победу в Африке

4,5K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В октябре мы писали о том, что Генеральный директорат внешней безопасности Франции (служба разведки DGSE) в Мали и Буркина-Фасо решил воспользоваться тем, что Евгения Викторовича не стало и с помощью отрядов так называемого Азавада (повстанческие формирования туарегов и арабов-национ-стов) успешно начал наступление на правительственные территории.

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