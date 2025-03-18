Размножаются виртуальные котята

Ведищева Елена

Хотелось бы название фирмы увидеть. В начале нулевых моя подруга работала в отделе кадров крупного с/х холдинга, где активно практиковалась система управления по Рону Хаббарду. Это был звездец. А потом моя дочь устроилась на работу продажником каких-то систем связи и тоже столкнулась с элементами саентологии. Поскольку увильнуть от всех этих идиотских занятий было невозможно, уволилась. У руководства крышу сносит, а у сотрудников попадалово((