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Размножаются виртуальные котята

Размножаются виртуальные котята

Здравствуйте, уважаемая редакция! Наверное, многие слышали о странных требованиях, которые работодатели предъявляют соискателям.

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Комментарии
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Ведищева Елена
Хотелось бы название фирмы увидеть. В начале нулевых моя подруга работала в отделе кадров крупного с/х холдинга, где активно практиковалась система управления по Рону Хаббарду. Это был звездец. А потом моя дочь устроилась на работу продажником каких-то систем связи и тоже столкнулась с элементами саентологии.  Поскольку увильнуть от всех этих идиотских занятий было невозможно, уволилась. У руководства крышу сносит, а у сотрудников попадалово((
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