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«МЮ» предложил Роналду «Ювентусу» в рамках трансфера Рабьо (Паоло Паганини)

«Манчестер Юнайтед» предложил Криштиану Роналду «Ювентусу». Представители «МЮ», работающие над трансфером хавбека «Юве» Адриена Рабьо, предложили туринцам услуги 37-летнего португальца, утверждает журналист RaiSport Паоло Паганини со ссылкой на своего коллегу.

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