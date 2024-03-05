Ученые выяснили, почему некоторые люди более уязвимы к злоупотреблению кокаина

Исследователи пролили новый свет на то, почему некоторые люди более уязвимы к злоупотреблению психоактивными веществами, чем другие, сосредоточив внимание на взаимосвязи между импульсивностью, выработкой дофамина и употреблением кокаина.
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