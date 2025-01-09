GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

128 подписчиков

Олег Волошин: Как Трамп мог бы помочь Украине? Никак!

Олег Волошин: Как Трамп мог бы помочь Украине? Никак!

Во всей этой дискуссии о роли Трампа в возможном завершении конфликта в Украине будто сознательно вниманием обходят один момент: как еще США могут помочь Украине? Стратегически, если отбросить прямое вступление в войну с почти моментальным превращением ее в ядерную, Вашингтон и союзники использовали все инструменты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх