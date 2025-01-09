Олег Волошин: Как Трамп мог бы помочь Украине? Никак!

Во всей этой дискуссии о роли Трампа в возможном завершении конфликта в Украине будто сознательно вниманием обходят один момент: как еще США могут помочь Украине? Стратегически, если отбросить прямое вступление в войну с почти моментальным превращением ее в ядерную, Вашингтон и союзники использовали все инструменты.
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