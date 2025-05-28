Нарышкин: внутренняя политическая борьба в США идёт не на жизнь, а на смерть

Внутренняя политическая борьба в Соединённых Штатах идёт «не на жизнь, а на смерть», отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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