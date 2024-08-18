В Steam появилась страница новой выживалки, где предстоит исследовать постапо...

В Steam появилась страница новой выживалки, где предстоит исследовать постапокалиптический мир с зомбиВ сервисе Steam появилась страница Endless Days Z, новой постапокалиптической выживалки, над которой трудится бразильский разработчик Габриэль Родригес (Gabriel Rodrigues).
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